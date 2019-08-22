Ne de olsa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ne de olsa’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Ne de olsa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ne de olsa’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘ne de olsa’dır. Ne de olsa mı, nede olsa mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ne de olsa'dır.

NE DE OLSA NE DEMEK: ‘ne denli eksiği, kusuru olursa olsun, böyle olmakla birlikte’ anlamında kullanılan bir söz.

NE DE OLSA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “ne de olsa mı, nede olsa mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ne de olsa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

nede olsa (Yanlış kullanım)

ne de olsa (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ne de olsa çok tecrübeli bir antrenördür.”