Ne de olsa nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ne de olsa’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ne de olsa'dır.
NE DE OLSA NE DEMEK: ‘ne denli eksiği, kusuru olursa olsun, böyle olmakla birlikte’ anlamında kullanılan bir söz.
NE DE OLSA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “ne de olsa mı, nede olsa mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ne de olsa şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
nede olsa (Yanlış kullanım)
ne de olsa (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Ne de olsa çok tecrübeli bir antrenördür.”