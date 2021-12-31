Nebil Özgentürk’ten Nazım Hikmet’in 120. yaşına özel belgesel

Hayata, insana ve insanlığın geleceğine dair her zaman derin bir sevgi ve inanç taşıyan büyük şairimiz Nazım Hikmet 2022 yılında 120. yaşına basacak. Bu anlamlı yılda Nazım Hikmet için özel bir belgesel ortaya çıkıyor…

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Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın 30. yılı için hazırladığı belgeselin kısa versiyonu geçen yıl 3 Haziran'da büyük şairin ölüm yıldönümünde yayınlanmıştı. Belgeselin uzun metrajına dair çekim çalışmaları Moskova'da tamamlandı. Yapımcılığını Nazım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün yaptığı belgeselde; Nazım Hikmet'e oyuncu Şahin Sancak hayat veriyor ve Nazım Hikmet kendi hayatından kesitleri anlatıyor. Bu özel belgesel 15 Ocak 2022'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.