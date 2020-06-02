Necib Mahfuz’un unutulmaz eserleri yeniden basılıyor

Kırmızı Kedi etiketiyle yayımlanan Necib Mahfuz’un unutulmaz eserleri şimdi yepyeni kapaklarıyla bir kez daha okurlarıyla buluşuyor.

1988 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ve “Ortadoğu'nun Balzac'ı” olarak nitelendirilen usta yazar Necib Mahfuz'un Mısır'da yıllarca yasaklanan Cebelavi Sokağı'nın Çocukları; Mısır'ın saklı yüzünü anlattığı Aşk Zamanı; Mısır'ın arka sokaklarındaki insanların acılarını, sevinçlerini ve heyecanlarını büyülü bir Doğu masalı havasında betimlediği Midak Sokağı ve 30'lu yılların başında devrimlerle çalkalanan, yol ayrımındaki Mısır toplumunun eksiksiz bir panoramasını sunan Kahire Modern adlı kitapları yeni kapaklarıyla raflardaki yerini aldı.

Yeni kapak tasarımında, yazarın kitaplarında ustalıkla anlattığı dönemin Mısır sokaklarından siyah beyaz fotoğraflara, toplumsal değişimin keskinliğini vurgulayan bir yazı karakteri eşlik ediyor.



NECİB MAHFUZ KİMDİR?

70 yıllık yazarlık hayatı boyunca 34 roman ve yaklaşık 350 öykü yayımlayan Necib Mahfuz, kitaplarının çoğunda, hayatının tamamını geçirdiği ve Nobel Ödülü'nü almak için bile ayrılmadığı Kahire'nin tarihi mahallelerindeki yaşamı, modern ve geleneksel yaşam arasında denge kurmaya çalışan sıradan insanları anlattı.

1957'de yazdığı Kahire Üçlemesi ile edebiyat dünyasında adını duyurdu. Fakat Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'a İsrail ile yaptığı barış antlaşmasında verdiği açık destekten ötürü birçok Arap ülkesinde kitapları yasaklandı.

1988 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülmesinden sonra bu yasaklar kalktı.

1989 yılında Mısırlı köktendinci Ömer Abdülrahman tarafından hakkında ölüm fetvası çıkartılan Mahfuz, 1994 yılında Kahire'deki evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan yaralı kurtulan Mahfuz, sağ kolundaki sinirler zedelendiği için yazmakta büyük güçlük çekmeye başladıysa da, ilerleyen yaşına rağmen edebiyattan kopmadı ve öyküler yazmaya devam etti.

Mahfuz, 30 Ağustos 2006 günü 95 yaşındayken Kahire'de vefat etti ve ertesi günü devlet töreniyle uğurlandı.