How I Met Your Mother, A Series of Unfortunate Events gibi dizilerin yıldız oyuncusu Neil Patrick Harris, Matrix 4’ün kadrosuna dahil oldu. Yine Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss’un başrollerinde olacağı devam filminde Harris’in hangi karakteri canlandıracağı Warner Bros. tarafından henüz bildirilmedi.





MORPHEUS’UN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRABİLİR

Yayılan söylentilere göre Harris, Morpheus’un gençliğini canlandıracak. Serinin önceki filmlerinde Morpheus karakterini canlandıran Laurence Fishburne’un kadroya dahil edilip edilmeyeceği henüz açıklanmadı.

Ağustos ayında resmi olarak Matrix’in devam filminin çekileceği haberi filmin hayranları tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Matrix 4’te başrolleri yine Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss paylaşacak. Film Warner Bros. ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek ve yönetmen koltuğunda yine Wachowski kardeşler oturacak. Matrix 4’ün çekimlerine ne zaman başlanacağı ve ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.