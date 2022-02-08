Neil Young, Spotify çalışanlarını istifaya çağırıyor

Spotify ve Neil Young arasındaki savaş bitmiyor. Ünlü müzisyen bu defa da Spotify çalışanlarını "şirket ruhunuzu yemeden önce" diyerek istifa etmeye çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Spotify’da kriz bitmiyor. Sesli içerik platformunun başı en ünlü podcast’lerinden birini hazırlayan Joe Rogan yüzünden yine dertte. Rogan’ın podcast’lerindeki aşı karşıtı söylemlerle başlayan kriz Spotify’ın Rogan’ın yanında durmasıyla iyice tırmandı.

Aşı karşıtı yayınlara tepki gösteren Neil Young’ın şarkılarını platformdan çekmesini, ünlü müzisyenler ve yazarlar takip etti. Platform krizi biraz da olsa yatıştırmak için Covid bilgilendirme notu yayınlayacağını ve katı kurallar uygulayacağını belirtti. Ancak Rogan ile ilgili tek sorun aşı karşıtı söylemlerle sınırlı kalmadı, bu defa da ünlü ismin podcast’lerinde ırkçı sözcükler kullanması tepki topladı.

ŞİRKET RUHUNUZU YEMEDEN İSTİFA EDİN

Spotify CEO’su Daniel Ek’in hâlâ Joe Rogan’ın arkasında durması üzerine Neil Young açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü müzisyen Spotify çalışanlarını istifa etmeye çağırdı. Young web sitesinde, “SPOTIFY’daki çalışanlara sesleniyorum: En büyük sorununuz Joe Rogan değil, Daniel Ek. İpleri Ek tutuyor” diye yazdı.

Young, “Ek tarafından belirtilen hedefler sayılarla ilgili; sanatla ya da yaratıcılıkla ilgili değil” diye ekledi.

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