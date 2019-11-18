Nejat Uygur’suz altı yıl!

Tiyatroya profesyonel anlamda 1949’da “Nejat Uygur Tiyatrosu” ile adım atan usta isim sergilediği oyunlardaki hicivleriyle hem seyirciyi güldürdü hem de gündelik olaylar hakkında göndermelerde bulundu. Yaptığı turnelerle Türkiye’nin hemen hemen her yerine giden Nejat Uygur bu sayede Türk toplumu için son derece özel bir isim olmayı başardı. Ölümünün altıncı yılında andığımız Nejat Uygur 18 Kasım 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuk sahibi olan Nejat Uygur başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından anıldı. Usta tiyatrocunun adı halen baba mesleğini sürdüren oğulları Süheyl ve Behzat tarafından yaşatılıyor.