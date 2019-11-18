Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nejat Uygur’suz altı yıl!
Nejat Uygur’suz altı yıl!
Yaptığı turnelerle Anadolu'nun en ücra köşelerine tiyatroyu götüren usta oyuncu Nejat Uygur'u aramızdan ayrılışının altıncı yılında özlem ve rahmetle anıyoruz.
Kültür Sanat 18 Kasım 2019 - 10:43

Tiyatroya profesyonel anlamda 1949’da “Nejat Uygur Tiyatrosu” ile adım atan usta isim sergilediği oyunlardaki hicivleriyle hem seyirciyi güldürdü hem de gündelik olaylar hakkında göndermelerde bulundu. Yaptığı turnelerle Türkiye’nin hemen hemen her yerine giden Nejat Uygur bu sayede Türk toplumu için son derece özel bir isim olmayı başardı. Ölümünün altıncı yılında andığımız Nejat Uygur 18 Kasım 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuk sahibi olan Nejat Uygur başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından anıldı. Usta tiyatrocunun adı halen baba mesleğini sürdüren oğulları Süheyl ve Behzat tarafından yaşatılıyor.

Etiketler