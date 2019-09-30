Nemrut zirvesinde engelliler için özel konser

2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesi bu kez çocuk felcine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen “Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” etkinliğinin bu yıl 20.si gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlik kapsamında dünyaca Ünlü Solist Soprano Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı konser verdi.

Fiziksel engeli olanlar ve rotaryenler, devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı’na zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Özellikle askerlerin de engellileri Nemrut Dağı’nın zirvesine çıkarmak için rotaryen ve vatandaşlara yardım etmesi büyük bir alkış aldı.

Adıyaman'da, Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen ve bu yıl 20.si gerçekleştirilen “Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede – Nemrut'a Tırmanıyoruz” projesi, Uluslararası Rotary 2430., 2420. ve 2440. bölge federasyonlarının desteği ve Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı sıra Azarbaycan, ABD, Mexico, Brezilya, Taiwan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen engelliler, rotaryenler ve yüzlerce ziyaretçinin de desteği ve katılımıyla tamamlandı.

Nemrut Dağı’nın zirvesinde doğu terasta dünyaca ünlü solist ve Soprano Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı, halk türkülerinden ve Türk bestecilerin özgün eserlerinden oluşan bir repertuvar ile gerçekleştirdiği konserde “Nemrut’ın Kızı” türküsüyle büyük bir alkış alırken, bu kez notalar ve eşsiz melodiler adeta gökyüzüne yükseldi.

Konser sonrasında zirvede Türkçe ve İngilizce “Çocuk Felcine Son” pankartı açıldı. Konser sonunda açıklamada bulunan Selva Erdener, tarihin yazıldığı bir yerde anlamlı bir konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını, çocuk felcine dikkat çektikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İbrahim Yazıcı ise, Selva Erdener ile 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda anlamlı bir konser vermenin yanı sıra engelliler için, çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve böylesine önemli tarihi bir mekânda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek piyanonun zirveye çıkartılmasında güçlük çekildiğini dile getirdi.

Engelleri aşarak zoru başardıklarını belirten Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu ve Nezih Bayındır, “Proje kapsamında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından engellilerin, rotaryenlerin ve halkın Nemrut Dağı’nın zirvesinde bir araya gelmesi ve burada çocuk felcine son diyerek toplanması muhteşem bir organizasyon. 2206 metre yüksekliğe piyanonun çıkarılması ve sanatçılarımızın verdiği konser ise gerçekten muhteşemdi” dediler.

Dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı’nın zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirilen konserden sonra sanatçılarında katılımı ile Rotary'nin büyük mücadelesi ile nerdeyse yeryüzünden silinme noktasına getirilen POLİO (Çocuk Felci) ile mücadeleye de dikkat çekilerek, bütün katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

NTV