Nerede nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nerede mi, nerde mi?

Nerede nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nerede mi, nerde mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'nerede'dir. Nerede mi, nerde mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...