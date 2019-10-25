Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nerede nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nerede mi, nerde mi?
Nerede nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nerede mi, nerde mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'nerede'dir. Nerede mi, nerde mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 25 Ekim 2019 - 12:18

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘nerede’dir.

NEREDE NE DEMEK:

1- Hangi yerde?

2- “İmkânsız” anlamında kullanılan bir söz.

NEREDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin nerede mi, nerde mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı nerede şeklinde olmalıdır.

nerde (Yanlış kullanım)
nerede (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Nerede kalacağını akşamüstü bana bildirecek.”

İLGİLİ HABERSandviç nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sandviç mi, sandeviç mi, sandöviç mi?
Son güncelleme: 12:19 - 25.10.2019
Etiketler