Nerede nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nerede mi, nerde mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘nerede’dir.
NEREDE NE DEMEK:
1- Hangi yerde?
2- “İmkânsız” anlamında kullanılan bir söz.
NEREDE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin nerede mi, nerde mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı nerede şeklinde olmalıdır.
nerde (Yanlış kullanım)
nerede (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Nerede kalacağını akşamüstü bana bildirecek.”