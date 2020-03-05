Nergis nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nergis mi, nergiz mi?

Nergis nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nergis mi, nergiz mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘nergis’dir. Nergis mi, nergiz mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘nergis'dir.

NERGİS NE DEMEK: Nergisgillerden, bazı türlerinde beyaz, bazılarında sarı renkte olan çiçekleri ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye durumunda, açılmadan önce bir yenle örtülü bulunan, 20-80 santimetre yüksekliğinde, soğanlı bir süs bitkisi (Narcissus).

NERGİS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin nergis mi, nergiz mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı nergis şeklinde olmalıdır.

nergiz (Yanlış kullanım)

nergis (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“En sevdiğim çiçeklerden biridir nergis.”