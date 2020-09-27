Neşet Ertaş İzmit’te anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş aramızdan ayrılışının 8. yılında Yahya Kaptan Amfi Tiyatroda düzenlenen konserle anıldı. Konsere çok sayıda vatandaş katıldı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen konserde Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserleri Grup Sin tarafından seslendirildi. Ertaş’ın unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde, pandemi tedbirleriyle Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Tük Halk Müziğinin en önemli temsilcilerden Neşet Ertaş’ın hayatından kesitler sunan Doğan Aktaş, büyük ustanın unutulmaz parçalarını İzmitliler için seslendirdi. Vatandaşlar, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen konserde Neşet Ertaş’ın birbirinden kıymetli türkülerini Doğan Aktaş ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Doğan Aktaş’ın bağlamasını adeta konuşturduğu konserde vatandaşlar, zaman zaman duygulandı.

