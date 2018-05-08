Neşet Ertaş, senfonik konserle anılacak

Opera sanatçıları ve İstanbul Opera Orkestrası & Korosu, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın en sevilen eserlerini senfonik bir konserle yorumlayacak

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Halk müziğimizin yeri doldurulamaz, büyük ozanı Neşet Ertaş, ‘Gönlüm Hep Seni Arıyor’ başlıklı senfonik konserle İş Sanat'ta anılacak. 2010 yılında UNESCO tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçilen Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik formda yeniden düzenleyen Serdar Yalçın'ın yönetimindeki İstanbul Opera Orkestrası'nın sahne alacağı konserde, soprano Gülbin Günay, alto Zeynep Halvaşi, tenor Bülent Bezdüz ve bas bariton Zafer Erdaş'a İstanbul Opera Korosu da eşlik edecek.

KONSER 18 MAYIS’TA

Orta Anadolu bozkırlarının bin yıllık hüznünü bağlaması ve duygulu sesiyle türkülerinde anlatan Neşet Ertaş'a bir saygı duruşu niteliğinde olan konser, 18 Mayıs 2018 Cumaakşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta.