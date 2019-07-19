Neşet Ertaş’ın beslendiği kaynak UNESCO yolunda

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in, Abdal müziğinin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında alınması için başlatılan girişimin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Kent Konseyi ve Ahiler Kalkınma Ajansının yaptığı ortak çalışmayla yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan onay aldı.

“Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş’ın, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri’ne alınması ve “davulun efsanesi” Adem Göçer’in de Kültür ve Turizm Bakanlığınca envantere dahil edilmesinin teklif edilmesinin ardından Kırşehir, bir kez daha müziği ile UNESCO gündeminde yer alacak. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Kent Konseyi ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile ortak çalışma yürüterek UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna başvuruda bulunduklarını, onay mektubunu alarak ikinci aşamaya geçtiklerini söyledi.



Ekicioğlu, onay mektubunun alınmasıyla, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre’den gelen, Aşık Mahsuni Şerif, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan ve Şemsi Yastıman’la devam eden ve en son Neşet Ertaş’la dünyaya yayılan müzik kültürünün Yaratıcı Şehirler Ağı’na alınması için UNESCO’ya başvuru yapıldığını ifade etti.



Bu kültürün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması için Avrupa Birliği (AB) projesi de hazırladıklarını dile getiren Ekicioğlu, “Birinci hedefimiz bu müzik kültürünün koruma altına aldırılması. İkincisi de, AB fonlarından dünya ozanlarının araştırılması ve Kırşehir’de bu kapsamda bilimsel çalışmalar yapılması. Ozan kültürünün devam ettirilmesi için eğitimler, seminerler düzenleyeceğiz. UNESCO’ya yaptığımız başvuru ile AB’ye verdiğimiz proje aslında birbirini destekleyen projeler” dedi.