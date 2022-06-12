Neşet Ertaş’ın gerçek vasiyeti ortaya çıktı

Neşet Ertaş'ın hayatının anlatıldığı film, ailesinin açtığı dava ile durdurulmuştu. Aile usta sanatçının hayatının film olmasını istemediğini söyleyerek, bu konuda vasiyetinin olduğunu iddia etmişti. Ancak Neşet Ertaş'ın 2011 yılında verdiği bir röportaj bu tezi çürüttü.

Sozcu.com.tr

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Dijital Sanatlar Yapımevi, büyük usta Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan, yazar Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmi için çalışmalara başlamış, filmin fragmanı da geçen aylarda izleyiciyle buluşmuştu. Bu süreçte sanatçının ailesi tarafından açılan dava ile çekimlere sete çıkılamadan ara verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nde görülen dava Dijital Sanatlar lehine sonuçlandı. Kararda, sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklama yapılamaz bilgisi yer aldı.

Bir televizyon kanalının arşivinden gün yüzüne çıkan söyleşiye dayanarak verilen kararla yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği film sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

“GELECEK NESLE BIRAKMAK İSTİYORUM”

Mahkemede delil olarak sunulan Nefise Karatay’ın ‘Afiş’ programında Neşet Ertaş, bu kitapla gelecek nesle birikimini aktarmak istediğini söylemişti.

Ertaş, kitapla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Sayın Erol Parlak, 15 sene evvel bana geldi ve ‘Kitap çıkartalım’ dedi. Ben de ona, ‘Benim çalıp söylediğim gibi türkülerimin notalarını yazarsan, evet derim’ dedim, o da kabul etti. Türkülerimin tamamını, şiirlerimin tamamını bu kitapta birleştirip gelecek nesle bırakmak istiyoruz.”

Neşet Ertaş’ın ailesi, Prof. Dr. Erol Parlak'ın kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Aile, basına yaptığı açıklamada Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak sanatçının bu konuya asla izin vermediğini belirtmişti.

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