Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Neşet Ertaş’ın trafik kazasında ölen kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Neşet Ertaş’ın trafik kazasında ölen kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip, dün Ankara'da araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Halk ozanının 77 yaşındaki kız kardeşi Kırşehir'de toprağa verildi.
Kültür Sanat 21 Eylül 2019 - 16:05

Ankara’da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın 77 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Garip  Kırşehir’de toprağa verildi. Garip’in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez Ali Çam Camisi’ne getirildi. Burada, Garip’in ailesi ile kardeşi Ali Ertaş taziyeleri kabul etti.

OTOMOBİL ÇARPTI

Ayşe Garip’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında babası Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş’ın kabirlerinin yanına defnedildi. Cenaze törenine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile vatandaşlar katıldı. Garip, dün Ankara’da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
(AA)

Etiketler