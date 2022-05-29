Netflix CEO’su tartışmalı komedyenleri savundu

Geçtiğimiz günlerde ünlü komedyen Ricky Gervais'in şovunu yayınlayan Netflix, sert eleştiriler alırken Gervais'e bir destek de Netflix CEO'su Ted Sarandos'tan geldi.

Sozcu.com.tr

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Netflix son zamanlarda içeriklerindeki kapsayıcılıkla ilgili sert eleştirilerin hedefinde. Geçtiğimiz yıl Dave Chappelle ile başlayan tartışma Ricky Gervais’in son şovuyla devam ediyor.

Gervais, Netflix'te yayınlanan şovunda “Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı olanlar…” dedikten sonra transların tuvalet kullanımına dikkat çekti. Gervais sözlerine şu şekilde devam etti: “Ve şimdi eski kafalılar, ‘Ah, bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar' diyorlar. Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Bayanlar için! Onlar hanımefendi!”

Gervais, trans kadınların gerçek kadınlar olduğu fikrini reddeden insanlara atıfta bulunmak için kullanılan Trans-Dışlayıcı Radikal Feminist'in kısaltmasına atıfta bulunarak grupla alay etti.

KOMEDYENLERİ DESTEKLEDİ

Gervais’in şovu kısa sürede sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Bazı kullanıcılar Netflix üyeliklerini bile iptal etmekle tehdit ederken tartışmaya platformun CEO’su Ted Sarandos’tan son verecek bir açıklama geldi. Sarandos daha önce olduğu gibi komedyeni savunmayı tercih etti.

Sarandos, daha önce tepkiye şaşırdığını ancak Chappelle’i desteklemekten çekinmediğini söylemişti: “Farklı görüşlere, farklı zevklere ve farklı tarzlara sahip birçok farklı insan için program yapıyoruz ve yine de her şeyi herkes için yapmıyoruz. Herkes için bir şeyler istiyoruz ama her şey herkes için olmayacak.”

Sarandos, Ricky Gervais’in Netflix’teki özel şovunu çevreleyen tartışmalara o kadar derinden irdelemese de Chappelle için söylediklerinin Gervais için de geçerli olduğunu belirtti.

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