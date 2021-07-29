Netflix, Christopher Nolan’ın bir sonraki filmini almak için her şeyi yapmaya hazır

Farklı film çekim tekniğiyle sinema dünyasında ayrı bir ekol haline gelen Cristopher Nolan, Netflix’e yaklaşımı konusunda son derece net. Akış hizmeti sağlayan platform için düşüncelerini sert bir şekilde belirten Nolan, 2017’de yaptığı yorumlar için özür dileyip “daha kibar olmalıydı” dese de aynı gün hem sinemalarda hem de akışta bir filmi yayınlamayı doğru bulmadığının arkasında da durmaya devam etti.

Ancak geçen yıl beraber çalıştığı Warner Bros. da tasvip etmediği yayın politikasını benimseyince bir sonraki filmi için yapım şirketi ile anlaşması da sallantıya girdi. Warner Bros. ile ilişkisi gerginleşen Nolan, bir sonraki filminin ne olacağını henüz açıklamadı. Ancak Netflix’ten Scott Stuber, yönetmeni kendi dünyalarına çekmek için elinden geleni yapmaya hazır.

Stuber, “Yeni filmi ortaya çıktığında, onun için bir ev olabilir miyiz ve bunun gerçekleşmesi için ne yapmamız gerekir göreceğiz. O inanılmaz bir film yapımcısı. Yapabileceğim her şeyi yapacağım. Bu işte sıfır egoya sahip olmak gerektiğini öğrendim. Yumruk yedim, yere yığıldım ve tekrar ayağa kalktım” diyerek Nolan’ın peşinde olduğunu açıkça belirtti.

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