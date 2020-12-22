Netflix destek verdi, devletten adım yok: ‘Farkındayız, görmezden gelecekler…’

Görevimiz Tehlike serisinin 7. filminin çekimleri devam ederken efsanevi aksiyon serisinin başrol oyuncusu Tom Cruise’un set çalışanlarına küfür kıyamet yaptığı uyarılar gündeme damga vurdu. Bir set çalışanının maskesiz bir şekilde kahve almak için dışarı çıkması üzerine küplere binen Tom Cruise çok sert uyarılarda bulundu:

“Bizim sayemizde Hollywood’da filmler çekiyorlar. Bize inandıkları ve güvendikleri için… Her gece stüdyolarla, sigorta şirketleriyle, yapımcılarla konuşuyorum. Bize bakarak, bizden feyz alarak filmlerini çekiyorlar. Lan o… çocukları binlerce kişiye çalışma şansı yarattık. Bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum. Asla! Eğer buna uymazsanız kovulursunuz. Bir daha yaptığınızı göreyim, s… olup gidersiniz. Sektör tamamen durduğu için evlerini kaybeden, masaya yemek koyamayan, okul borçlarını ödeyemeyen insanlara anlatırsınız. Ben her gece bu düşünceyle uyuyorum.”

Sette alınan bir ses kaydı sayesinde Tom Cruise’un isyanı ortaya çıkarken, basında oldukça ses getiren bu gelişmede ünlü aktör haklı bulundu. 58 yaşındaki oyuncu sektörün ilerleyişinin şu dönemde pamuk ipliğine bağlı olduğunu biliyor. Haklı bulunmasının ve yurtdışında görüşü alınan set çalışanları da dahil olmak üzere sektörle ilgilenen birçok insanın desteğini almasının sebebi de bu…

Peki dünyanın dört bir yanında ve elbette Türkiye’de de oldukça zorlu bir süreçten geçen sektörün ülkemizdeki emekçileri ne düşünüyor? Yaşanan süreci nasıl değerlendiriyor. Sinema Televizyon Sendikası Genel Başkanı Ufuk Demirbilek, Sözcü.com.tr’ye konuştu.

‘PROJELERİN BÜYÜK KISMI ASKIDA’

“Sinema salonlarının kapalı olması işverenlerin, yapımcıların kendi projelerinin çekimlerini askıya almaları anlamına geliyor” diye sözlerine başlayan Demirbilek, “Bu da sektör çalışanlarını doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz anlamda etkilemekte. Projelerin büyük bir kısmı askıya alınmış durumda. Bu dönemde özellikle sinema sektöründe iş daralmasından kaynaklı iş bulamayan arkadaşlarımız başka alanlara yönelmekteler. İş aramaktalar” dedi.

‘ŞARTLAR ÇOK DAHA AĞIRLAŞTI’

Düzenli gelirin olmaması da sektörde çalışanları olumsuz etkilerken Demirbilek bu durumu, “Bizler proje bazlı çalışmaktayız. 2-3 ay çalışıp 6 ay yaşamaya çalışan bir meslek grubundayız. Sabit gelire bağlı bir hayatımız yok. O yüzden de bu süreç çok sancılı geçiyor. İş bulmak zaten bizim için zor iken ve pandemi olmasa da çalışma koşulları oldukça ağırken, pandemiyle beraber şartlar çok daha ağırlaştı” sözleriyle aktardı.

‘NETFLIX FON AKTARDI’

Pek çok sektörde olduğu gibi sinema, TV ve dizi sektöründe de kamu kurumlarının desteğinin yetersiz kaldığı ile ilgili bir şikayet var:

“Buradaki durum içler acısı… Kamu kurumları bu noktada sektörümüzü adeta görmüyor ve duymuyor. Şaka gibi. Bizim sektörümüz tedarik zinciri adı altında görülüyor ve özel izinle TV programları ve dizi setlerini çalışır durumda tutuyorlar. Çalışıyor olmamızın olumlu tarafları da var ancak çalışamayan arkadaşlarımız destek de alamıyorlar. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Netflix, bir dijital platform, sektörümüze fon aktardı yahu! Kamu kurumlarımız bunu nasıl değerlendirir bilmiyorum ama onlar açısından çok da hoş olmayan bir durum olsa gerek. Kamu kuruluşları kendi ülkesindeki insanlara destek veremezken, Türkiye’ye yeni gelmiş bir dijital platform, çalışanlara pandemi döneminde her çalışana 2500 TL katkı sundu.”

‘FARKINDAYIZ, NE YAPARSAK YAPALIM BİZİ GÖRMEZDEN GELECEKLER’

“Kamu kurumlarına sesimizi duyuramıyoruz. Çok fazla açıklama yaptık. ‘Setler denetlenmelidir’, ‘önlem alınmalıdır’ gibi çağrılarımızda bile sesimizi duyuramadık. Duyuramadığımız gibi böyle bir umut da söz konusu değil. Farkındayız. Ne yaparsak yapalım; kamu kurumları bizi görmezden gelecek” diyen ve yaşanan umutsuzluğun altını çizen Demirbilek, aslında dizi ve TV programları noktasında işlerin devam etmesinin de set çalışanlarından ziyade işverenleri koruyan bir “destek” ile olduğunu ifade ediyor:

“Kamu kurumları sektörün devam etmesi için ne varsa yapıyor ama bu süreçte set çalışanları olarak mağdur oluyoruz. Ücretlerimizi geç alıyoruz, kaşeler düşüyor, bütçeler düşüyor, maliyetler düşürülmeye çalışılıyor. Çalışmaya çalışıyor olsak bile sağlık sorunları, alınmayan önlemler, ekonomik sıkıntılar, doğrudan diğer sektörlerle beraber bizim sektörümüzü de vuruyor.”

PEKİ SETLERDE NASIL ÖNLEMLER ALINIYOR?

“Maske kuralına özellikle yer yer uyuluyor. Kapalı platolarda ve stüdyolarda bu kurallara daha rahat uyulabiliyor. Hijyen kurallarına da uyuluyor ancak mesafe kuralına uymak bizim sektörümüzde çok kolay olmuyor. Çok fazla insanın bir arada çalıştığı ortamda uyulamıyor. İnsan ve ekipman sirkülasyonunun yoğun olduğu bir ortam, set ortamı.”

YA BİR SET ÇALIŞANININ TESTİ POZİTİF ÇIKARSA?

“Normal şartlarda o arkadaşımız gerekli tedavi imkanına sahip olmalı. İşveren bunu sağlamalı. Tedavi sürecinin ardından işine dönmesi gerekiyor. Olması gereken bu. Bu şekilde davranan işveren var. Arkadaşlarımız pozitif çıkıp iyileştikten sonra işlerine dönebiliyor ancak testi pozitif çıktığı için işini kaybeden arkadaşlarımız da oldu bu süreçte. Ayrıca temaslıların da teste tabi tutulması gerekiyor. Ancak çok fazla görelilik durumu var setlerde.”

Fabrika işçileri hakkında yaptığımız haberde karşımıza çıkan pozitif vakaların işinden olması durumu ağırlıklı olarak proje bazlı çalışılan bu sektörde de karşımıza çıkarken, yine diğer çalışma alanlarında rastlanan “çalışmak zorunda olmak” durumu da set çalışanlarının bir gerçeği.

“Sektörümüzde çalışanların yaşadığı çelişkiler var. İnsanların sağlıkla ilgili birtakım kaygıları var. Önlem almak istiyorlar ama bu iş şuna dönüştü: ‘Evet, sağlıkla ilgili önlemlerimi alayım ama bir taraftan da para kazanmam gerekiyor.’ Böyle çelişkiler de yaşanmakta. Sağlık ve ekonomi arasında yaşanan çelişki, meslektaşlarımızda farklı duygular yaratıyor. İnsanlar çalışmak zorunda. Para kazanması, karnını doyurması, kirasını ödemesi lazım” diyen ve kendisi de sektörde bir TV programında çalışan Ufuk Demirbilek son olarak iş sağlığı ve güvenliği sorununun da altını çizdi ve şöyle konuştu:

“İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile sağlık personelinin sette bulunması gerekiyor. Bu kurala uyan setler nadir olsa da var. Bizim setlerimiz tehlikeli çalışma grubu içerisinde. Pandemi döneminde bu duruma da pek riayet edilmediği aşikar. Tarafımıza da gelen çok fazla bilgi var. Uzun çalışma saatlerinden, tedbirlere uyulmamasına kadar… En azından iş sağlığı ve güvenliği noktasında meslektaşlarımızın da daha dikkatli ve özenli olmaları gerekiyor. Ama bu işverenin sorumluluğunu da azaltmaz.”