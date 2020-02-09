Netflix devlet baskısıyla kaldırdığı filmleri açıkladı

Netflix, son beş yıl içerisinde devlet müdahalesi ve talepleri nedeniyle platformdan kaldırdığı içerikleri açıkladı.

Netflix, 2015 yılından beri özellikle devlet müdahalesi ve devlet kurumlarından gelen talepler nedeniyle platformdan kaldırdığı içerikleri açıkladı. Uzun bir süredir dünyaca ünlü yayın platformunun, dijital bir platform olması ve devlet güdümlü olmaması nedeniyle bu tür müdahalelerden bağımsız biçimde hareket ettiği düşünülüyordu.

Fakat yayın devi, bu açıklamasıyla birlikte izleyicilerin kafasında oluşan bu varsayımın da aksini ispatlamış oldu. Şirket hazırladığı listede, son beş yıldır platformdan kaldırdığı dokuz adet içeriğe yer verdi.

Dijital yayın platformu, hazırlamış olduğu bir raporda toplum üzerindeki etkilerinin farkında olduklarına işaret etti ve giderek daha da fazla oranda farklı ülke ve kültürler yayın ağlarına katıldığı için çalışan profillerinin de o oranda çeşitlilik göstermesini istediklerini belirtti. Şirket ayrıca, toplum ve yönetim birimleri üzerindeki etkileri konusunda daha şeffaf ve sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini bildiklerini de vurguladı.

Teknosafari’nin haberine göre Netflix tarafından paylaşılan listeye göre, 2015 yılında filmin bir devlet kurumu tarafından ‘sakıncalı’ olarak sınıflandırılması sebebiyle ‘The Bridge’ isimli içerik Yeni Zelanda'da yayından kaldırıldı.

2017 yılında yine devlet müdahaleleri sebebiyle “Full Metal Jacket” Vietnam'da, “Night of the Living Dead” isimli filmi de Almanya’daki platformdan sildi.

2018 yılında ise “Cooking on High”, “The Legend of 420” ve “Disjointed” isimli içerikler Singapur Medya Geliştirme Kurumu'nun talebiyle ülkedeki dijital yayın platformundan kaldırıldı.

2019 yılında “Patriot Act with Hasan Minhaj” isimli dizinin “Saudi Arabia” adlı bir bölümünü Suudi Arabistan'da; “The Last Temptation of Christ” filmini ise Singapur'da yine devlet müdahaleleriyle içerik listesinden kaldırdı.

Netflix'in bu yıl içerisinde platformdan sildiği tek içerik ise yine Singapur'da “The Last Hangover” oldu.

Netflix, listeyi açıklamasından kısa bir süre sonra her sene böyle bir liste yayınlamayı planladıklarını da duyurdu. Listede devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikler arasında en çok Singapur'un adının geçmesi ise dikkat çekti.