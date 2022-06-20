Netflix dizisi “The Chosen One”ın iki oyuncusu hayatını kaybetti

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan "The Chosen One" dizisinden iki oyuncu, geçen hafta Meksika'daki bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Yetkililer, hayatını kaybeden Raymundo Garduno ve Juan Francisco Aguilar’ın yanı sıra, diğer oyuncular ve ekip üyelerinden altı kişinin de çölde devrilen minibüsün içinde yaralandığını açıkladı.

Guardian’ın haberine göre, hayatını kaybeden aktörler Garduno ve Aguilar, perşembe günü Baja California Sur Yarımadası’ndaki Mulege topluluğu yakınlarındaki bir çöl yamacında kaza yapıp ters dönen bir minibüsteydiler.

Aguilar’ın arkadaşları, medya kuruluşlarına, dizi ekibinin daha önce kötü ulaşım ve lojistikten şikayet ettiğini ve soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Netflix, ölümcül kaza hakkında yorum yapmadı ve minibüsün devrilmesine tam olarak neyin neden olduğu hakkında daha fazla ayrıntı mevcut değil. “The Chosen One” bağımsız bir yapım şirketi tarafından çekiliyor.

Dizinin, Hz. İsa’nın ikinci gelişi olduğunu anlayan ve insanlığı kurtarmakla görevlendirilen 12 yaşındaki bir çocuk hakkında olduğu bildirildi.

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