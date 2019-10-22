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Netflix imzalı kraliyet dizisi The Crown’un 3. sezon resmi fragmanı paylaşıldı
Netflix imzalı kraliyet dizisi The Crown’un 3. sezon resmi fragmanı paylaşıldı
Heyecanla beklenen The Crown dizisin üçüncü fragmanı yayınlandı. Olivia Colman'ın Kraliçe II. Elizabeth'i canlandırdığı dizinin yeni sezonu kasım ayında yayına girecek...
Kültür Sanat 22 Ekim 2019 - 16:56

The Crown'un 3. sezonu Kraliçe Elizabeth (Olivia Colman) ve ailesinin Britanya'nın hızlı değişimi karşısında verdiği mücadeleyi konu alıyor. Soğuk savaş paranoyası, ihtişam ve uzay çağının başlangıcı; 1960'ların çoşkusu ve 1970'lerin bitmek bilmeyen karmaşası…Elizabeth ve Kraliyet ailesi; daha özgür ve daha çalkantılı olan bu yeni dünyaya adapte olmak zorundadır. Peter Morgan tarafından kaleme alınan The Crown'da bu sezon Prenses Margaret'i Helena Bonham Carter, Edinburgh Dükü'nü Tobias Edinburgh Menzies, Prens Charles'ı Josh O’Connor, Prenses Anne'i Erin Doherty, Lord Snowdon'u Ben Daniels, Başbakan Harold Wilson'u Jason Watkins ve Lord Mountbatten'i Charles Dance canlandırıyor.

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