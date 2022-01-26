Netflix, Meghan Markle’ın projesi için yapımcı arıyor

Netflix, kraliyetten ayrılan olaylı çiftle yaptığı anlaşma sonucunda hâlâ herhangi bir içerik üretemeyince iş ilanı yayınladı. Akış platformu, Meghan Markle ile çalışacak ve projeyi ayağa kaldıracak birini arıyor.

Sozcu.com.tr

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Netflix şimdi, Markle’ın projesi Pearl için bir yapım tasarımcısı rolü için Instagram’da bir reklam yayınladı. Akış devi, Meghan Markle’ın tarih boyunca çeşitli etkili kadınlardan ilham alan 12 yaşındaki bir kızın maceralarına odaklanan Pearl projesi için Los Angeles merkezli bir yapım tasarımcısı arıyor.

LinkedIn’deki iş ilanında, “Prodüksiyon tasarımcısı, tarih boyunca çeşitli zaman dilimlerini temsil eden birden çok dünya tasarlamak için Show Runner ile yakın çalışarak baş yapımcı ekibimizin estetik vizyonunu geliştirmeye, yaratmaya ve desteklemeye yardımcı olacak” diyor.

Düşes, Netflix için hazırladığı ilk animasyon dizisinde baş yapımcı olarak görev yapıyor. Geçen yaz yapılan bir duyuruda Markle’ın Carolyn Soper, Liz Garbus, Dan Cogan, Amanda Rynda ve David Furnish gibi yıldızlarla birlikte çalışacağı doğrulanmıştı.

Prens Harry’nin belgeseli Heart of Invictus ise 2022’de gösterime girecek. Yapım, dünyanın dört bir yanından bir grup olağanüstü yarışmacıyı konu alıyor. Ancak spor turnuvası pandemi nedeniyle ertelendi ancak şimdi 16-22 Nisan tarihleri arasında Lahey’deki Zuiderpark’ta gerçekleşecek.

Pandemi sırasında hızla artan abonelikler sonucu birkaç yıldır olağanüstü bir finansal performans gösteren Netflix’in kârı da düşmeye başladı. Geçen cuma akış platformunun hisse senetleri yüzde 20’den fazla düştü.

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