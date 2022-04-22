Netflix, o dizi için bölüm başına 30 milyon dolar harcadı

Wall Street Journal'ın haberine göre, Netflix, popüler dizisi Stranger Things'in dördüncü sezonunda bölüm başına 30 milyon dolar harcadı.

Sozcu.com.tr

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Netflix, bölüm başına 3 milyon dolarlık nispeten küçük bir bütçeye karşı tüm zamanların en büyük ve en popüler dizisi haline gelen Kore gerilim yapımı Squid Game ile büyük bir başarı elde etti. Dizi, küresel bir sansasyon haline geldi ve bu da tam olarak Netflix’in tekrar tekrar yakalamak istediği türden bir başarı hikayesi. Aslında bu tip düşük bütçeli projeler, bazı amiral gemisi yapımlarını genişletmeye devam etmek istiyorsa bir zorunluluk.

Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre; Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan Stranger Things, aynı zamanda insanların izlemek için Netflix’e abone olduğu programlardan biri. Bu yüzden de akış platformu, tek bir bölüm için 30 milyon doları gözden çıkarabiliyor.

Platform, Stranger Things gibi şovlara öncelik ve değer verme eğiliminde. Bu öncü yapımların üretim değerini artırarak, düşük etkileşimli kullanıcıları bir sonraki sezonu beklerken aboneliklerini sürdürmeye ikna edebiliyor.

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