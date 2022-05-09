Netflix projesi iptal edilen Meghan Markle’dan beklenen hamle

Dijital yayın platformu Netflix, Sussex Düşesi ve eski oyuncu Meghan Markle'ın animasyon projesini iptal edince, Markle diziyle ilgili kendi web sitesindeki tüm referansları kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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2020 yılında eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldığını açıklayan ve ABD'ye yerleşen Markle, hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini duyurmuştu. Bu projelerden bir kısmı Netflix ve Spotify’la imzaladıkları milyon dolarlık anlaşmaları içeriyordu.

Geçtiğimiz günlerde Netflix’le imzaladığı 2 yıllık dev anlaşmasında ilk çatlağı yaşayan Markle, 12 yaşındaki bir kızın başrolde olduğu animasyon dizisi “Pearl”ün yayından kaldırıldığını öğrendi.

Netflix, abone sayısındaki düşüşün yol açtığı kesinti dalgasının bir parçası olarak 40 yaşındaki Markle'ın animasyon dizisini resmi olarak iptal ettiğini duyurdu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Markle da bunun üzerine, eşiyle birlikte kurduğu Archewell Productions şirketine ait web sitesindeki tüm “Pearl” referanslarını kaldırdı.

TEK BİR PROJELERİ KALDI

12 yaşındaki Pearl’ün tarih boyunca güçlü, feminist kadınları keşfetmesine odaklanan animasyon dizi, henüz geliştirilme aşamasındaydı.



Proje rafa kaldırılmadan önce web sitesinde Markle’ın şu sözleri yer alıyordu, “Onun yaşındaki birçok kız gibi, kahramanımız Pearl hayatın günlük zorluklarının üstesinden gelmeye çalışırken kendini keşfetme yolculuğunda…”

“Netflix’le ortak olan Archewell Productions’ın, tarih boyunca sıra dışı kadınları kutlayan bu yeni animasyon dizisini sizlerle bir araya getireceği için çok heyecanlıyım.”

Archewell Productions web sitesinde, şimdi sadece Harry ve Meghan’ın tek aktif medya projesi olarak Hollanda’da düzenlenen Invictus Oyunları’nı anlatan ve yine Netflix’in çektiği belgesel “Invictus’un Kalbi” yer alıyor.

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