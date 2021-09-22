Netflix, Roald Dahl’ın tüm eserlerini almaya çalışıyor

Çevrimiçi izleme platformu, Charlie ve Çikolata Fabrikası, Matilda gibi kitapların yazarı Roald Dahl'ın ekrana uyarlanmış tüm eserlerini satın almaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bloomberg’in haberine göre; Roald Dahl Story Co. ile halihazırda bir animasyon anlaşması bulunan Netflix, şimdi Dahl’ın tüm çalışmalarını almaya çalışıyor.

Dahl’ın çalışmalarının çoğu ekrana uyarlandı ve hatta bazıları iki kez uyarlandı. Ve hatta Bloomberg, Netflix’in Roald Dahl Story Co. ile yaptığı 2018 animasyon anlaşmasının çocuklar ve aile programları için şimdiye kadarki en büyük anlaşmalar arasında olduğu bildirdi.

Dahl’ın hikayelerinin ekran uyarlamalarında şimdiye kadar Steven Spielberg, Danny DeVito, Henry Selick ve Wes Anderson gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Platform, birkaç ay önce de Christopher Nolan’ın bir sonraki filmini almak için ünlü yönetmen ile anlaşma yapmaya çalışıyordu.

İlginizi Çekebilir Netflix, Christopher Nolan'ın bir sonraki filmini almak için her şeyi yapmaya hazır

İlginizi Çekebilir Netflix'e 5 milyon dolarlık dava: Beni yanlış resmettiler