HAYAT
Abone Ol

Netflix, Sandman dizisinden yeni bir fragman yayınladı

Neil Gaiman'ın popüler çizgi romanı Sandman'den uyarlanan diziden yeni bir fragman geldi. Netflix, aynı zamanda dizinin yayın tarihini de açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Netflix, Sandman dizisinden yeni bir fragman yayınladı

Netflix, 5 Ağustos’ta başlayacak olan yeni dizisi The Sandman için bir fragman yayınladı. Merakla beklenen dizi, Neil Gaiman’ın doksanlı yıllardaki popüler çizgi romanından uyarlandı.

Yeni fragman iki dakikadan kısa olsa da hikayenin geçtiği mistik alanlara dair fikir vermeyi başarıyor. Gaiman’ın en çok satan çizgi roman serisini uyarlama kararı, stüdyo yöneticileri için kolay bir karardı ancak, gerçekten uyarlamak oldukça zahmetliydi. Hatta Joseph Gordon-Levitt ve Batman Begins’in senaristi David Goyer’dan oluşan ekip, stüdyo ile anlaşmazlıklar sonrasında dağıldı.

Gaiman daha önce, “Kötü bir Sandman uyarlamasındansa hiçbir Sandman filmi yapılmamasını tercih ederim” demişti.

Tim Burton'ın Netflix'teki yeni dizisinden ilk görseller yayınlandı İlginizi Çekebilir Tim Burton'ın Netflix'teki yeni dizisinden ilk görseller yayınlandı Netflix'in kurucusundan mezuniyet konuşması: 'Hayallerinin peşinden git, korkunç bir tavsiye' İlginizi Çekebilir Netflix'in kurucusundan mezuniyet konuşması: 'Hayallerinin peşinden git, korkunç bir tavsiye' Netflix CEO'su tartışmalı komedyenleri savundu İlginizi Çekebilir Netflix CEO'su tartışmalı komedyenleri savundu