Netflix, Sandman dizisinden yeni bir fragman yayınladı

Neil Gaiman'ın popüler çizgi romanı Sandman'den uyarlanan diziden yeni bir fragman geldi. Netflix, aynı zamanda dizinin yayın tarihini de açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Netflix, 5 Ağustos’ta başlayacak olan yeni dizisi The Sandman için bir fragman yayınladı. Merakla beklenen dizi, Neil Gaiman’ın doksanlı yıllardaki popüler çizgi romanından uyarlandı.

Yeni fragman iki dakikadan kısa olsa da hikayenin geçtiği mistik alanlara dair fikir vermeyi başarıyor. Gaiman’ın en çok satan çizgi roman serisini uyarlama kararı, stüdyo yöneticileri için kolay bir karardı ancak, gerçekten uyarlamak oldukça zahmetliydi. Hatta Joseph Gordon-Levitt ve Batman Begins’in senaristi David Goyer’dan oluşan ekip, stüdyo ile anlaşmazlıklar sonrasında dağıldı.

Düşler evreninde kaybolmaya hazırım. THE SANDMAN 5 Ağutos'ta sadece Netflix'te. #GeekedWeek pic.twitter.com/14yaYwm27w — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 6, 2022

Gaiman daha önce, “Kötü bir Sandman uyarlamasındansa hiçbir Sandman filmi yapılmamasını tercih ederim” demişti.

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