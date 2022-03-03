Netflix setinde maskeli soygun… 300 bin Euro’luk ekipman çalındı

Netflix'in soygun temalı dizisi Lupin'in çekimleri esnasında akıl almaz bir olay yaşandı. Çekimlerin devam ettiği bir esnada, 20 kişilik maskeli hırsız çetesi, seti basıp pahalı ekipmanları çaldı.

Sozcu.com.tr

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The Guardian’ın haberine göre korkutucu olay, Paris’te yaşandı. Lupin dizisinin setinde, başrol oyuncusu Omar Sy’ın sahnesi çekilirken 20 kişi, havai fişek patlatarak sete girdi. Ortaya çıkan kargaşadan faydalanan hırsızlar tam 300 bin Euro değerinde ekipman çaldı.

Olayın ardından Netflix tarafından yapılan açıklamada; durumun yetkililerce araştırıldığı, oyuncuların ve set ekibinin güvende olduğu, herhangi bir yaralanma olayının da yaşanmadığı dile getirildi. Bu olayın dizinin yayınlanma tarihini geciktirmeyeceği bilgisi verildi. Nitekim on gün gibi bir sürenin ardından dizinin çekimleri yeniden başladı.

Soygun temalı Lupin dizisinde, Omar Sy, hırsız ve kılık değiştirme ustası Arsène Lupin’den ilham alan Assane Diop karakterini canlandırıyor. 2 ödülü, 13 adaylığı bulunan dizinin halihazırda üçüncü sezonu çekiliyor.

NETFLIX’İN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Netflix’in adı son zamanlarda hırsızlık olaylarıyla anılıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü kraliyet dizisi The Crown’ın setinde de benzer bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. Beşinci sezon çekimleri devam ederken değerli antikalar ve set eşyaları, içinde olduğu aracın camları kırılarak çalınmıştı. Açıklamalara göre, orada da toplam zarar 200 bin doların üzerindeydi.

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