Netflix, Türkiye’deki ilk değişikliği Breaking Bad fragmanı ile yaptı!

Netflix, Türkiye’deki ilk değişikliği Breaking Bad fragmanı ile yaptı!

Yeni RTÜK yasasının devreye girmesinin ardından, Netflix Türkiye'de yayınladığı yapımlardaki ilk değişikliği "El Camino: A Breaking Bad Movie" isimli filmin fragmanında uyguladı. Netflix, filmin Türkiye için oluşturulan fragmanında bir sahneyi farklı şekilde yayınladı.

Netflix, El Camino: Breaking Bad filmi için yakın zamanda bir fragman yayınlandı. Ancak uluslararası fragman ile Türkiye’de yayınlanan fragman arasındaki farklılık dikkat çekti. İki fragman arasında değişikliğe gidilmiş bir sahne bulunması Türkiye'deki kullanıcılar arasında kısa sürede gündem oldu.

NETFLİX TÜRKİYE BREAKİNG BAD FRAGMANI

BREAKİNG BAD ORJİNAL FRAGMANI

NETFLİX’TEN FRAGMANDA DEĞİŞİKLİK

RTÜK kuralları gereği orijinal fragmanda yer alan Jesse Pinkman'ın bir sahnesi, Netflix Türkiye YouTube kanalındaki fragmanda farklı şekilde yer alıyor. Orijinal fragmanda 0:28-0:36 saniyeleri arasında yer alan sahne, Netflix Türkiye‘nin yayınladığı fragmanda 0:26-0:36 saniyeleri arasında değiştirilmiş olarak görünüyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, uygulama sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Fragmanda yapılan değişikliklerin filmede yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.