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Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?
Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?
Türkiye'den çekileceği konuşulan Netflix, öğleden sonra ABD ile eş zamanlı bir şekilde açıklama yapacağını duyurdu.
Sercan MERİÇ
Kültür Sanat 3 Eylül 2019 - 11:37

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in RTÜK'e lisans başvurusu yapmadığı açıklandı. Türkiye'den çekileceği konuşulan Netflix, öğleden sonra bir açıklama yapacağını duyurdu. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, lisans almak için Üst Kurul’a başvuran kurumların sayısının 590 olduğunu söyledi. Bilişim avukatı Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise bir tweet atarak, Netflix’in lisans almak için RTÜK'e başvurmadığını aktardı.
Bu gelişme üzerine Netflix’in kurumsal iletişimini aradık. Türkiye'den çekileceklerine dair iddialarla ilgili sorumuza bir cevap vermeyen yetkililer, Netflix’in halka açık bir şirket olduğunu, ABD’de de konuyla ilgili bilgilendirme yapılması için öğleden sonra eş zamanlı bir açıklama yayınlayacaklarını açıkladı.

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Son güncelleme: 11:42 - 03.09.2019
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