Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?
Sosyal medyada ‘Netflix’in Türkiye pazarından çıkacağı’ iddia edildi. CHP Milletvekili Özgür Karabat, resmi Twitter hesabından “Netflix, RTÜK’ün sansüründen dolayı Türkiye’den çekiliyor. “Bir kereden bir şey olmaz” diyen anlayışın uluslararası bir platformun ahlakını sorgulaması gerçekten takdire şayan! AKP, krallıkla yönetilen Katar’da bile olmayan sansür anlayışıyla tarihe geçti!” açıklamalarında bulundu.
Konuyla ilgili Netflix Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.