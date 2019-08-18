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Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?
Netflix Türkiye’den çekiliyor mu?
CHP Milletvekili Özgür Karabat, RTÜK'e internet üzerinden yayın yapan platformları denetleme yetkisi verilmesinin ardından Netflix'in Türkiye pazarından çekilme kararı aldığını iddia etti.
Kültür Sanat 18 Ağustos 2019 - 21:20

Sosyal medyada ‘Netflix’in Türkiye pazarından çıkacağı’ iddia edildi. CHP Milletvekili Özgür Karabat, resmi Twitter hesabından “Netflix, RTÜK’ün sansüründen dolayı Türkiye’den çekiliyor. “Bir kereden bir şey olmaz” diyen anlayışın uluslararası bir platformun ahlakını sorgulaması gerçekten takdire şayan! AKP, krallıkla yönetilen Katar’da bile olmayan sansür anlayışıyla tarihe geçti!” açıklamalarında bulundu.

Konuyla ilgili Netflix Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi.

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