Netflix yıldızı hastanelik oldu

Netflix dizisi Sex/Life ile dünya çapında tanınan genç oyuncu Wallis Day, hastane yatağında çekilen fotoğraflarıyla hayranlarını korkuttu.

Sozcu.com.tr

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NetflixWte yayınlanan Sex/Life dizisinin yıldızı Wallis Day, hastane yatağında çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Dizide hayat verdiği Gigi karakteriyle yıldızı parlayan 28 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunun aniden kötüleşmesiyle Londra’daki St John and St Elizabeth Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Hastalığıyla ilgili ayrıntı vermeyen Day, Instagram hesabında böbrek hastalıklarıyla ilgili faaliyet yürüten Kidney Research UK derneğinin linkini takipçileriyle paylaştı. Hastaneye gelen dostlarıyla fotoğraflarını da yayınlayan genç oyuncu, “Bir süre epey kötüydüm ama şimdi tamamen iyileştim. Bu konuda farkındalığı yayma ihtiyacı duyduğum için hesabıma birkaç link ekliyorum” ifadelerini kullandı.

Doktorlara ve ailesine teşekkür eden Day, “Her şeyin ötesinde vücudumuzu dinlememizin ne kadar önemli olduğunu öğrendim” dedi.