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Netflix’den ilk açıklama geldi
Netflix’den ilk açıklama geldi
Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTÜK) internet üzerinde yayın yapan dijital mecraları denetlemesine yol açan yeni yasa ile ilgili olarak Netflix cephesinden ilk açıklama geldi.
Kültür Sanat 1 Ağustos 2019 - 14:12

Çıkarılan yeni yasa sonrasında dijital platform üzerinden yayın yapan kanalların yoğun bir şekilde sansüre uğrayacağı ve aralarında Netflix’in de bulunduğu bazı firmaların zor durumda kalacağı söylenmişti. Netflix’den yapılan ilk açıklama şu şekilde oldu.

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

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Son güncelleme: 14:21 - 01.08.2019
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