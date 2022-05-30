Netflix’e Kraliyet engeli: Platin Jübile’de yer almayacak

Çift hakkında bir belgesel hazırladığı iddia edilen yayın servisi, kutlamalar için akredite edilmedi. Netflix kamera ekiplerinin Kraliçe'nin Platin Jübile'si sırasında çekim yapamayacak.

Sozcu.com.tr

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Sussex ailesi hakkında bir belgesel hazırladığı söylenen yayın hizmeti, Kraliçe’nin hükümdarlığının kutlamalarına katılan resmi yayın ekipleri arasında yer almayacak.

Dünyanın dört bir yanından medya kuruluşları dört günlük etkinliklere katılacak ve en büyük İngiliz ve Amerikan ağları, çekim yapmak için Buckingham Sarayı’nın dışında merkezler kuracak. Ancak bir kaynak Telegraph’a Netflix’in aralarında olmayacağını doğruladı.

Kaynak, Netflix ekiplerinin Kraliyet ailesini filme almak için profesyonel kamera tripodları veya ışıklandırma kurmaya çalışması halinde, görevliler tarafından dışarı çıkarılacağını belirtti. Jübile için önemli olaylar ise BBC tarafından yayınlanacak.

Sussex Dükü ve Düşesi, daha önce Netflix ekiplerini Invictus Oyunları da dahil olmak üzere etkinliklere katılmaya davet etmişti. Eylül ayında New York’a yaptığı bir ziyaret sırasında çiftin etrafı kameralarla çevriliydi.

Çiftin ayrıca, çekimleri birkaç aydan uzun süredir devam eden belgesel dizisi için Netflix ekiplerini California’daki evlerine kabul ettikleri de bildiriliyor.

Sussex Dükü ve Düşesi’nin kızları Lilibet ilk kez İngiltere’yi ziyaret edecek veya Kraliçe ile tanışacak.

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