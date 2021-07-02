Netflix’e tepki yağıyor: Ülkeyi ayağa kaldıran dizi kaldırıldı

Avustralya yapımı casus ve polisiye dizisi Pine Gap, bir sahnesi yüzünden Vietnam’ı ayağa kaldırdı.

Vietnamlı seyirciler, dizinin bir bölümünde Güney Çin Denizi’ndeki karasuları sınırını Çin’e aitmiş gibi gösterildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Casusluk merkezinin kontrol odalarında kısa bir an görülen haritada Güney Çin Denizi’nin Çin’in kabul ettiği şekilde gösterildiği belirtildi.

Vietnam Yayıncılık ve Elektronik Bilgi Dairesi, “Netflix’in ihlali Vietnam halkını kızdırdı ve üzdü. Bu, 12 ay içerisinde Netflix’in Vietnam’ın toprak bütünlüğünü tehdit eden üçüncü yapımı” açıklamasını yaptı.

Netflix’in yayınladığı 6 bölümlük dizide yer alan harita büyük tepki çekerken içerik platformu bu diziyi Vietnam’dan kaldırdı.

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