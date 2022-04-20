Netflix’in abone sayısı yıllar sonra ilk kez düştü

Netflix’in abone sayısının azalması, şirket hisselerinin New York borsasında sert düşmesine yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in abone sayısı, 10 yılı aşkın zaman sonra ilk kez azaldı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 221 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu ancak bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı.

Netflix, bu düşüşün büyük oranda Ukrayna savaşı sonrasında Rusya’dan çekilmesinden ve hesap paylaşımından kaynaklandığını belirtti. Geliri de azalan şirket, birçok ülkede abonelik ücretlerini artırmıştı.

Şirket, yatırımcılara gönderdiği mektupta daha fazla abonenin platformdan ayrılabileceği uyarısında bulundu. Bu haber üzerine Netflix hisseleri New York borsasında yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri 30 milyar dolardan fazla azaldı. Bu gelişme Netflix'in rakiplerinin hisselerinde de düşüşe yol açtı.

TÜRKİYE’DE FİYATI 78 TL’YE DAYANDI

Netflix geçen haftalarda abonelik ücretinin Türkiye’de de artacağını duyurmuştu. Platformun internet sitesinde yer alan bilgide, “Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 37,99 TL ile 77,99 TL arasında değişmektedir” denildi.

Değişiklikle birlikte, temel plan ücreti 26.99 TL'den 37.99 TL'ye, standart plan ücreti 40.99 TL'den 57.99 TL'ye ve özel plan ücreti de 54.99 TL'den 77.99 TL'ye çıkarıldı.

Bu zamların mevcut kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı fakat yeni abonelerin üyeliklerinin ise yeni tarifeden uygulanacağı belirtildi.

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