Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den

Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den

Tepkiler üzerine geçen ay RTÜK tarafından Türkiye kataloğundan çıkarılan Cuties (Minnoşlar) filmi ABD'nin Teksas eyaletinde de dava edildi.

Netflix’in Cuties (Minnoşlar) filmi, geçen ay RTÜK tarafından Türkiye kataloğundan çıkarılmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filmin tanıtımında “dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk” tanımlanmasında bulunulduğu, ancak “çocuk filmi” görüntüsündeki yapımı izlemek için Netflix’in abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı için inceleme başlatmıştı.

Filminin promosyonunda kullanılan, kız çocuklarının poz verdiği afiş de tartışmalara neden olmuş, Netflix özür dilemişti. 11 yaşındaki bir kız çocuğunun cinselleştirildiğini ileri süren bir açık dilekçeye 24 saatten az bir süre içinde 25 bin kişi imza vermişti.

Tepkiler ve RTÜK kararı neticesinde Türkiye’de gösterilmeyecek olan film, dünyada da benzer tepkilere yol açıyor.

Netflix, twerk dans ekibine katılan bir kız çocuğunun etrafında dönen Cuties filmindeki çocukların “ahlaksız tasviri” gerekçe gösterilerek ABD’nin Teksas eyaletinde dava edildi.

NETFLIX FİLMİ SAVUNDU

Mahkemeye sunulan iddianamede, “Cuties’in görsellerinde 18 yaşından küçük olan, giyinik veya kısmen giyinik bir çocuğun cinsel organının cinsel ilgiye hitap edecek şekilde açık saçık betimlendiği” bilgisi yer aldı.

The Sun gazetesinin haberine göre, 23 Eylül’de sunulan iddianamede, Netflix’in “ciddi edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri olmayan” filmi tanıttığı, dağıttığı ve sergilediği belirtildi.

Netflix’ten yapılan açıklamada, iddianameyle ilgili olarak, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı toplumsal bir yorumdur. Bu suçlama haksızdır ve filmin yanında duruyoruz” denildi.

Bir Netflix sözcüsü de “Bu ödüllü bir film ve genç kızların sosyal medyada ve genel olarak toplumda karşılaştıkları baskıyla ilgili güçlü bir hikaye. Bu konuları önemseyen herkesi filmi izlemeye davet ediyoruz” dedi.

Netflix 20 Ağustos’ta filmi tasvir eden açıklamasını ve görselini güncelledi, ancak filmi platformdan çekmedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sundance Film Festivali’nde ‘Dünya Sineması Drama’, ‘En İyi Yönetmenlik’ gibi ödüller kazanan ve Fransa’da 19 Ağustos’ta vizyona giren filmin afişinden farklı bir poster kullanan Netflix, tartışmaların ardından bir özür mesajı paylaşmıştı.

Filmin afişini değiştiren ve filmin açıklamasında kullandığı “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesini çıkaran platform, “Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance’de ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Fotoğrafları ve açıklamayı güncelledik” ifadelerini kullanmıştı.