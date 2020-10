Netflix’in yeni filmi ‘Don’t Look Up’ın oyuncu kadrosu belli oldu

Oscar ödüllü yönetmen Adam McKay'in Netflix imzalı yeni filmi Don't Look Up'ın oyuncu kadrosu açıklandı. Leonardo Di Caprio, Jeniffer Lawrance, Cate Blanchett, Ariana Grande gibi isimlerin yer aldığı film şimdiden heyecan uyandırdı.

2016 yılında The Big Short ile En İyi Özgün Senaryo Oscarı'nı kazandıktan sonra geçtiğimiz yıl da Vice ile aynı kategoride Oscar adaylığı kazanan Adam McKay, Netflix çatısı altında hazırladığı yeni filmi Don't Look Up için son yılların en heyecan verici oyuncu kadrolarından birini bir araya getiriyor.

Film, Dünya’yı yok edecek yaklaşan bir asteroide karşı insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkan iki düşük seviyeli gökbilimciyi konu alıyor. Filmin çekimlerine 19 Kasım’da Boston’da başlanacak.

“DON’T LOOK UP” OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR!

Filmin oyuncu kadrosunda, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ve Tomer Sisley yer alıyor.

Filmin senaristi ve yönetmeni McKay. Ayrıca McKay, şirketi Hyperobject Industries aracılığıyla Kevin Messick ile birlikte filmin yapımını gerçekleştirecek. McKay'in en son filmi olan VICE, sekiz dalda Oscar’a aday gösterildi. 2016’da McKay ve Charles Randolph, senaryosunu birlikte yazdıkları “Büyük Açık” ile “En İyi Uyarlama Senaryo” dalında Oscar, BAFTA ve WGA ödüllerini kazandı.

Lawrence, “Umut Işığım”daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı. Ayrıca “Joy”, “Düzenbaz” ve “Gerçeğin Parçaları” adlı filmlerdeki performansıyla üç kez Oscar’a aday gösterildi. Kısa süre önce Lawrence, beğenilen tiyatro yönetmeni Lila Neugebauer’in A24 ve Scott Rudin Productions için yönetmen koltuğuna oturduğu isimsiz filmin çekimlerini tamamladı. Başrolde izleyeceğimiz Lawrence, Justine Polsky ile birlikte kendi yapım şirketleri Excellent Cadaver aracılığıyla filmin yapımını da üstlendi. Lawrence “Don’t Look Up”ın ardından, Universal Pictures için Paolo Sorrentino tarafından yönetilecek olan “Mob Girl”ün başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. Bu film, Excellent Cadaver’ın Makeready ile yaptığı ilk bakış anlaşması ve iş birliğinin bir ürünü olacak.

McKay: “Bu filmi Jen Lawrence ile çekeceğim için çok heyecanlıyım. O, insanların 17. yüzyılda dinamit oyuncu olarak tanımladığı türden bir oyuncu. Netflix’in bu filmi dünya çapında bir komedi olarak görmesi, hem benim hem de ekibim için heyecan verici ve motive edici bir şekilde çıtayı yükseltiyor.”