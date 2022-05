Netflix’in yeni filmi Ryan Gosling ve Chris Evans hayranlarını karşı karşıya getirdi

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ve Avengers: Endgame’in yönetmenleri Anthony ve Joe Russo, Netflix’in yakında çıkacak olan aksiyon filmi The Gray Man ile geri dönüyor. Mark Greaney’nin aynı adlı romanından uyarlanan Gray Man, 200 milyon dolarlık bütçesiyle yayıncının bugüne kadarki en pahalı orijinal filmlerinden biri oldu.

Film, CIA’den Court Gentry’nin (Ryan Gosling canlandırıyor) hikayesini anlatıyor. Film hakkında pek fazla detay paylaşmayan Netflix, 2022 filmlerini tanıtırken The Gray Man’den ilk görüntüleri sunmuştu. The Grey Man’de Gosling ve Evans’ın yanı sıra Ana de Armas, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton ve Julia Butters da yer alıyor.

Ünlü sinema dergisi Empire için filmin iki başrolü Gosling ve Evans da kamera karşısına geçiyor. Gosling ve Evans, 2022 Netflix film ön izlemesinde The Gray Man’in ilk fragmanında görülen kostümlerin aynısını giyiyor. Ayrıca kapak fotoğrafında özellikle Evans’ın daha önceki rollerinden farklı bir görünüşe sahip olan yeni rolü dikkat çekiyor.

Derginin kapağını Russo Kardeşler de Twitter hesaplarından yayınlayarak Gosling mi Evans mı diye sordu.

Who you got? Gosling vs Evans…#TheGrayMan pic.twitter.com/5jF0gj5i7Z

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) May 6, 2022