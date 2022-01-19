Netflix’in yeni yapımında Julia Roberts ve Ethan Hawke başrolde

Netflix'in çalışmalarına başladığı filmlerden biri olan Leave the World Behind'ın oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Julia Robert ve Mahershala Ali'den sonra Ethan Hawke da filme katılan isimlerden biri oluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Netflix gerilim filmi “Leave the World Behind” kadrosuna iki yıldız daha eklendi. Ethan Hawke ve Myha’la Herrold, Julia Roberts ve Mahershala Ali’nin yanı sıra Ryan Kiera Armstrong ve Charlie Evans’ın da yer aldığı filmin kadrosunda yer almak için anlaştı. Sam Esmail’in yönetmenliğini yapacağı film, Rumaan Alam’ın aynı adlı 2020 yılında yayınlanan romanından uyarlanıyor.

Şu an için filmle ilgili herhangi bir detay paylaşılmıyor.

Hawke, Roberts’ın kocası olarak rol alıyor; Herrold ise Ali’nin kızı olarak yer alacak.

İlginizi Çekebilir Netflix'te en çok izlenen 12 dizi belli oldu

İlginizi Çekebilir Paris Hilton'un Netflix şovu sadece bir sezon dayanabildi