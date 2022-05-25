Netflix’te Ricky Gervais krizi: Abonelik iptalleriyle tehdit ediyorlar

Ünlü komedyen Ricky Gervais, Netflix'te yayınlanan "SuperNature" şovundaki trans şakalarıyla ilgili tepki çekti. LGBTQ topluluğu, izleyicileri özel bölümü boykot etmeye çağırırken Gervais'in adı Twitter'da trend oldu. Bazı kullanıcılar da Netflix aboneliklerini iptal etme sözü verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gösteri dünyasının sivri dilli komedyeni Ricky Gervais, yeni şovuyla yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Gervais, Netflix’te yayınlanan şovunda “Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı olanlar…” dedikten sonra transların tuvalet kullanımına dikkat çekti.

Gervais sözlerine şu şekilde devam etti: “Ve şimdi eski kafalılar, ‘Ah, bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar’ diyorlar. Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Bayanlar için! Onlar hanımefendi!”

Gervais, trans kadınların gerçek kadınlar olduğu fikrini reddeden insanlara atıfta bulunmak için kullanılan Trans-Dışlayıcı Radikal Feminist’in kısaltmasına atıfta bulunarak grupla alay etti.

“TRANS TOPLULUĞUNUN BÜYÜK BİR DESTEKÇİSİYİM”

Algılanan transfobik şakalara rağmen, Ricky Gervais trans topluluğunun büyük bir destekçisi olduğunu belirtti: “Gerçek hayatta elbette trans haklarını destekliyorum. Tüm insan haklarını destekliyorum ve trans hakları insan haklarıdır. Hayatını en iyi şekilde yaşa. Tercih ettiğiniz zamirleri kullanın. Olduğunuzu hissettiğiniz cinsiyette olun.”

Twitter’da bir eleştirmen, “Ricky Gervais’in bugün Netflix’te yeni bir stand-up şovu var. 5 dakika sonra trans kadınların umumi tuvaletlerde insanlara saldırması ve tecavüz etmesiyle ilgili şakalar yapıyor. Ona göre biz sadece bir, insandan daha aşağı bir şey olarak varız” dedi.

Netflix ilk defa bir komedyen yüzünden eleştirilerin odağında değil. Platform, geçtiğimiz yıl da Dave Chappelle’in şovu nedeniyle sert bir şekilde eleştirilmiş ve hatta çalışanlar da platformun yayın politikasına tepki göstermişti.

Ricky Gervais’in şovunun yayınlanmasından sonra bir süredir kan kaybeden platform, bu defa da kullanıcıların, aboneliklerini sonlandırma tehditleriyle karşı karşıya.

İlginizi Çekebilir Ricky Gervais Oscar törenini sunsaydı hangi espriyi yapacağını söyledi

İlginizi Çekebilir Black Mirror üç yıl sonra Netflix'e geri dönüyor