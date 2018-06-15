Netflix’ten bayram klişeleri sürprizi!

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Online içerik izleme platformu Netflix, bayram klişelerini kendi yapımlarının dilinden görselleştirdi. Görsellerde La casa de papel’deki Denver karakterinin ağzından büyüklerin, küçüklere söylediği “Okulu bitir de evlen” görseli dikkat çekti. Ayrıca diğer yapımlara da “Çocuk ne zaman”, “Senin okul ne oldu”, “Arayıp sormuyorsun” klişelerini yerleştiren Netflix’in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte, o görseller…







