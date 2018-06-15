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Netflix’ten bayram klişeleri sürprizi!
Netflix’ten bayram klişeleri sürprizi!
Türkçe video ve fotoğraf paylaşımlarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan Netflix, bayrama özel olarak ilginç görseller hazırladı.
Kültür Sanat 15 Haziran 2018 - 17:30

Online içerik izleme platformu Netflix, bayram klişelerini kendi yapımlarının dilinden görselleştirdi. Görsellerde La casa de papel’deki Denver karakterinin ağzından büyüklerin, küçüklere söylediği “Okulu bitir de evlen” görseli dikkat çekti. Ayrıca diğer yapımlara da “Çocuk ne zaman”, “Senin okul ne oldu”, “Arayıp sormuyorsun” klişelerini yerleştiren Netflix’in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte, o görseller…

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