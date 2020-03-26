Netflix’ten dışarı çıkanlara ‘spoiler’ cezası

Dijital film ve dizi platformu Netflix, corona virüsü salgınına karşı evde kalmayıp dışarı çıkanlara yönelik bir anti-kampanya başlattı. Önceden uyaralım, dışarı çıkmıyorsanız kampanyayı izleyip haksız yere spoiler cezasıyla karşı karşıya kalmayın!

Netflix Tayland, corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla kendilerini evde karantinaya almayıp dışarı çıkanlara yönelik çarpıcı bir kampanya başlattı.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek ve daha fazla insan tarafından uygulanmasını sağlamak amacıyla Miami Ad School tarafından hazırlanan kampanya Netflix dizilerinin spoiler'larıyla dolu billboard'lardan oluştu.

Tren istasyonları ve otobüs duraklarında yer alan açıkhava reklamlarında fenomen diziler ile ilgili kritik bilgiler yer aldı.