Netflix’ten futbolsuz günlerde ilaç gibi gelecek 11 yapım

Netflix’te yer alan futbol yapımları şöyle:

The English Game: 6 bölümden oluşan Julian Fellowes imzalı bu Netflix orijinal dizisi, izleyicileri 19. yüzyılın son dönemlerine, İngiltere'de modern futbolun temellerinin atıldığı günlere götürüyor. Senaryosu gerçek olaylara dayanan dizi, futbolun yalnızca tarihini değil aynı zamanda kişisel ve toplumsal farklılıkların üstesinden gelebilen gücünü de gözler önüne seriyor.

Sunderland ‘Til I Die: Hüzün ve neşe, sevgi ve öfke, hayaller ve gerçekler… Adını Sunderland tribünlerine ait bir tezahürattan alan bu Netflix orijinal yapımında futbola dair her şeyi bulmak mümkün. Belgeselin ilk sezonu, geçmişi 1879'a uzanan İngiliz kulübünü Premier Lig'den küme düştükten sonra, toparlanmaya çalıştığı 2017-2018 sezonu boyunca takip ediyor. 1 Nisan'da yayınlanmaya başlanan ikinci sezon ise 2018-2019 sezonuna odaklanıyor.



Barça Rüyası: FC Barcelona hakkında çok şey yazıldı, çizildi, söylendi… Bu belgesel ise çıtayı daha yukarı taşıyor çünkü dünyanın en sevilen takımlarından birinin geçmişine Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Gary Lineker gibi efsaneler eşliğinde ışık tutuyor.

Boca Juniors Confidential: Türkiye'de de azımsanmayacak bir hayran kitlesi bulunan Arjantin kulübü Boca Juniors'a içeriden bir bakış… Netflix orijinal yapımı olan 4 bölümlük bu belgesel dizisinde sarı lacivertli takımın futbolcuları, taraftarları ve personeli, kulübün perde arkasında yaşananları anlatıyor.

Le K Benzema: Cezayir asıllı Fransız milli futbolcu Karim Benzema, yeteneklerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündeme gelen bir isim. 2017 yapımı bu belgeselde yıldız futbolcu kariyeriyle ilgili dobra dobra konuşuyor ve milli takımdaki yerini tehlikeye atan suçlamalardan bahsediyor.

Apache: La vida de Carlos Tevez: Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Carlos Tevez'in hayatını sert bir gerçekçilikle dramatize eden yapım, oyuncunun Arjantin'in yüksek suç oranlarıyla bilinen Fuerte Apache mahallesinde büyümesine rağmen bir yıldız haline gelişini anlatıyor.

Antoine Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu: Cesareti ve kararlılığı sayesinde yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelerek Dünya Kupası'nı kaldıran Fransız oyuncunun yaşamına odaklanan ilham verici bir spor belgeseli. ‘Küçük Prens' lakaplı futbolcuyu daha yakından tanımak isteyenler için.

Maradona Meksika'da: Futbolun sansasyonel ismi Diego Maradona, bu mini belgesel dizisinde Meksika kulübü Dorados'u ve belki de kendisini kurtarmak için Sinaloa kartelinin yuvası Culiacan'a geliyor ve olaylar gelişiyor. Keyifli ve sürprizlerle dolu bir yapım.

İlk Takım: Juventus: İki kısım ve altı bölümden oluşan bu belgesel dizisi, üst üste yedinci kez İtalya şampiyonu olmaya ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmaya çalışan ünlü futbol kulübü Juventus'u saha içinde ve dışında takip ediyor. İtalyan futbolunu ve siyah beyazlı ekibi daha yakından tanımak isteyenler için biçilmiş kaftan.



Ultras: İtalya'daki fanatik futbol taraftarlarının yaşamına odaklanan bu filmde, yaşlanan bir taraftar, kendisi ve genç bir takipçisi için yepyeni bir gelecek kurmaya çalışırken geçmişiyle yüzleşiyor. Tribün kültürünün iyi, kötü ve zaman zaman aşırıya kaçabilen yanlarını görmek isteyenler için ideal.

Back of the Net: Çocuklarıyla birlikte futbol temalı, eğlenceli bir film izlemek isteyenlere yönelik bu film, fen tutkunu Amerikalı bir öğrencinin tatilde yanlışlıkla Avustralya'daki bir futbol akademisine gitmesini ve burada yaşadığı maceraları konu alıyor.

Anelka: Misunderstood: Kariyeri boyunca müthiş yetenekleriyle olduğu kadar tartışmalara neden olan davranışlarıyla da manşetlerden düşmeyen bir isim Nicolas Anelka. Çocukluğu, inancı, transferleri, tartışmaları, pişmanlıkları, geleceği… Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız oyuncu, çocukluğundan inancına, transferlerinden pişmanlıklarına tüm bilinmeyenlerini yakında yayınlanacak bu belgeselde anlatacak.