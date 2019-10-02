Netflix’ten sahte zarflarla ilgili açıklama

Netflix, kendi logosu ile evlere ve iş yerlerine gönderilen ve içinde virüslü USB'ler bulunan zarflarla ilgili bir açıklama yaptı.

Kullanıcılarının ev ve iş yerlerine gönderilen Netflix logolu zarfların içinden çıkan USB belleklerin kullanıcılar için büyük bir güvenlik riski doğurduğu ortaya çıkmıştı. Netflix Türkiye’nin adını kullanan hackerlar hazırladıkları kişiye ya da şirketlere özel zarflardaki USB bellekler ile bilgisayarlara küçük bir yazılım yükleyip, bu yazılım sayesinde uzaktan erişim sağlıyorlardı.

Netflix konuyla ilgili bir açıklama yaptı. O açıklamada, “Son günlerde Netflix ismi kullanılarak yapılan hukuksuz işlemlerin şirketimizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tarafımızdan hukuki inceleme süreci başlatılmıştır” denildi.

Benzer bir olay, yaklaşık 2 yıl önce Avustralya’da da yaşanmış, Netflix logolu casus USB bellekler şirketlerin ağlarına erişmek için kullanılmıştı.