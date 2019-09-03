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Netflix’ten son dakika açıklaması!
Netflix’ten son dakika açıklaması!
Yeni RTÜK yasasının devreye girmesinin ardından lisans başvurusunda bulunmadığı ve Türkiye’den çekileceği iddia edilen Netflix bir açıklama yaptı.
Kültür Sanat 3 Eylül 2019 - 15:01

İnternet üzerinden dizi, film ve video içerik hizmeti veren Netflix’in yeni yönetmelik kapsamında RTÜK’e lisans başvurusunda yapmadığı ileri sürüldü  çıkan bu iddiaların ardından Netflix'in açıklaması şöyle: “İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye'de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek”

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Son güncelleme: 15:05 - 03.09.2019
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