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Netflix’ten Türkiye mesajı: Lütfen…
Netflix’ten Türkiye mesajı: Lütfen…
Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla izleyicilere 'kendinizi lütfen üzmeyin!' mesajı verildi.
Kültür Sanat 3 Eylül 2019 - 20:42

Sansür tartışmaları sürerken Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

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Netflix’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle oldu:

“Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok… Söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin!”

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Öte yandan bir kullanıcının sansür sorusuna, Netflix’in resmi sosyal medya hesabı şu yanıtı verdi;

“Çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak ekipçe önceliğimiz. Bunu yaparken senin istediğini özgürce izlemen de bizim için bir o kadar önemli. Ayrıca böyle bir taleple karşılaşmadık.”