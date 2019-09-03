Netflix’ten Türkiye mesajı: Lütfen…

Sansür tartışmaları sürerken Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Netflix’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle oldu:

“Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok… Söylentilere kulak asıp kendinizi lütfen üzmeyin!”

Öte yandan bir kullanıcının sansür sorusuna, Netflix’in resmi sosyal medya hesabı şu yanıtı verdi;

“Çocukları yaşlarına uygun olmayan içeriklerden korumak ekipçe önceliğimiz. Bunu yaparken senin istediğini özgürce izlemen de bizim için bir o kadar önemli. Ayrıca böyle bir taleple karşılaşmadık.”