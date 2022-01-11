Netflix’ten yeni bir anime dizisi daha: Scott Pilgrim

Çizgi romanı ve ardından beyaz perdeye uyarlanan filmiyle geniş hayran kitleleri olan Scott Pilgrim, bu defa da anime dizi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Sozcu.com.tr

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Hollywood Reporter’ın haberine göre; Netflix ve Umbrella Academy yapımcıları UCP, Scott Pilgrim için anime dizisi geliştiriyor. Dizinin, orijinal çizgi romana ne kadar sâdık kalacağı belli değil ancak, çizgi romanın yaratıcısı Bryan Lee O’Malley ve 2010 yapımı Scott Pilgrim vs The World filminin yönetmeni Edgar Wright yönetici yapımcılar olarak yer alacak.

Dizinin ana konuya bağlı kalması ve Scott’ın, Ramona Flowers’ı kazanmak için yedi kötü eski sevgilisiyle mücadele etmesi bekleniyor.

Netflix, iddialı anime planlarıyla bu yıl dikkat çekti. Ancak yayın akış platformu daha çok Japon oyunlarının ve mangalarının orijinallerine veya uyarlamalarına odaklandı. Bu yeni proje ile yayın hizmeti, Batılı ve birçoğunun yalnızca büyük ekrandan bilebileceği bir çizgi romanı uyarlıyor.

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