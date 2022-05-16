Netflix’ten yeni bir hamle daha: Canlı yayın işine giriyor

Geçen ay zarara uğradığını ve abone sayısında 10 yıldır ilk defa düşüş olduğunu bildiren Netflix, canlı yayın işine girmek istiyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda abone sayısındaki düşüşle mücadele eden Netflix; reklamlı modelden sonra şimdi de içeriklerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Platform, canlı yayın şovları için hazırlıklara başladı bile. Canlı yayın ile Netflix, abonelerinin “American Idol” ve “Dancing with the Stars” gibi realite şovlarında yaptıklarına benzer şekilde, oy kullanmalarını sağlayabilir.

Netflix’in hazırlayacağı şovlardan birinin dünyanın en iyi 100 dansçısının koreografi için mücadele edeceği bir program olabileceği konuşuluyor. Canlı akış için bir başka potansiyel program da Netflix’in stand-up komedi özel ürünleri olabilir.

Netflix, ayrıca canlı yayın geçişi sağlarsa “Selling Sunset” gibi realite şovlara daha fazla yer verebilir.

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