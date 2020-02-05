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Nevra Serezli’ye “Yaşam Boyu Başarı” ödülü
Nevra Serezli’ye “Yaşam Boyu Başarı” ödülü
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 27. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’ne katılamayan duayen sanatçı Nevra Serezli’nin, Yaşam Boyu Başarı ödülünü takdim etti.
Kültür Sanat 5 Şubat 2020 - 16:09

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenen 27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılamayan usta sanatçı Nevra Serezli ile bir araya geldi.

Eskişehir'de sahnelenen “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu için kente gelen Serezli ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde buluşan Başkan Ataç, oyunun sonunda kendisine ödülünü takdim etti.

Fotoğraf: İHA

Sahnede bir konuşma yapan Başkan Ataç şöyle konuştu:

*Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz törende unutulmaz gazeteci Uğur Mumcu'yu andık. 19 kategoride ödül verdiğimiz gecede, Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Nevra Serezli'nin de ödülü vardı. Kendisinin tiyatro ile geçirdiği 53 başarı dolu yıldan dolayı bu ödül layık görüldü. Nevra Serezli'ye bu ödülü takdim etmekten dolayı mutluluk duyuyorum.

Aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Serezli ise “Oyunum olduğu için törene katılamamıştım. Bu ödülden dolayı çok mutlu oldum. En güzel yerde, kalbimde saklayacağım, çok teşekkürler” diye konuştu. Sevilen sanatçı Serezli ve Başkan Ataç, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ni dolduran tiyatroseverlerden alkış aldı. İHA

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