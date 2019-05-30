Nevzat Sayın’ın yeni kitabı okuyucu ile buluştu

Türkiye modern mimarlık tarihinin kurucu mimarları arasında yer alan Nevzat Sayın’ın son on beş yıllık üretiminin arşivi niteliğindeki "Düşünceler/İşler" isimli yeni kitabı düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Nevzat Sayın'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı “Düşünceler/İşler”, 29 Mayıs tarihinde Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı. Kitap; 2004'ten bu yana Nevzat Sayın'ın mimarlık yaz okulları, konferanslar, jüriler, yazılar, atölye çalışmaları paralelinde sürdürdüğü mimarlık üretimlerini derleyen bir arşiv niteliğinde. Mimarın, kütle, topografya ve programın kurduğu ilişki ile biçimlenmiş, “mimarlığın temel meselesi” olan etkileyici bir atmosferin peşindeki projeleri; kitapta eskizler, teknik çizimler, fotoğraflar ve metinlerle desteklenerek okuyucuya aktarılıyor.



Tansel Korkmaz editörlüğünde 2004 senesinde Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan “Düşler, Düşünceler, İşler”in devamı niteliğindeki bu kitap, Nevzat Sayın'ın “yaşamsal uğraş” olarak adlandırdığı mimarlık üretimlerinin yanı sıra, kurmaca işlerini ve düşünce biçimini de açığa çıkarıyor.

Mimarlık, kültür ve sanat dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, “mimari yayınlar” üzerine değerlendirmeleri içeren bir de söyleşi düzenlendi. Nevzat Sayın moderatörlüğündeki söyleşiye, Tansel Korkmaz ve İhsan Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin ardından Nevzat Sayın kitabını imzaladı.