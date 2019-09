New York Moda Haftası’na damga vurdu

Bebekken yaşadığı rahatsızlıktan sonra iki ayağı da kesilen 9 yaşındaki Daisy May Demetre, New York Moda Haftasında podyuma çıktı.

Lulu et Gigi markası için podyuma çıkan ve bu ay içinde Paris Moda Haftası etkinliğinde Eyfel kulesinin üzerinde podyuma çıkacak olan Daisy-Nay’in babası Alex, kızının gerçekten muhteşem olduğunu ve her zaman kendisi ile gurur duyduğunu söyledi. Kamış kemiğindeki sorundan dolayı ayakları kesilen Daisy, 8 yaşındayken Londra’da katıldığı Londra Çocuk Moda haftası etkinliğinde podyuma çıkmıştı. Podyumda kendisini keşfeden Lulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedus-Buiron tarafından New York Moda haftasına davet edildi.