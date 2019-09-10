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New York Moda Haftası’na damga vurdu
New York Moda Haftası’na damga vurdu
Bebekken yaşadığı rahatsızlıktan sonra iki ayağı da kesilen 9 yaşındaki Daisy May Demetre, New York Moda Haftasında podyuma çıktı.
Kültür Sanat 10 Eylül 2019 - 17:00

Lulu et Gigi markası için podyuma çıkan ve bu ay içinde Paris Moda Haftası etkinliğinde Eyfel kulesinin üzerinde podyuma çıkacak olan Daisy-Nay’in babası Alex, kızının gerçekten muhteşem olduğunu ve her zaman kendisi ile gurur duyduğunu söyledi. Kamış kemiğindeki sorundan dolayı ayakları kesilen Daisy, 8 yaşındayken Londra’da katıldığı Londra Çocuk Moda haftası etkinliğinde podyuma çıkmıştı. Podyumda kendisini keşfeden Lulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedus-Buiron tarafından New York Moda haftasına davet edildi.

Son güncelleme: 17:19 - 10.09.2019
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